Dort ist der Liga-Dritte WAC bereits Fixstarter. In der Europa-League-Qualifikation treten der TSV Hartberg und der LASK an. Die Hartberger sind bei ihrem Europacup-Debüt in der zweiten Quali-Runde (Auslosung am Montag) gesetzt, die Linzer in der dritten Runde (Auslosung am Dienstag/jeweils 13 Uhr) ebenso. Um in die Gruppenphase einzuziehen, muss Hartberg ab 17. September insgesamt drei Runden überstehen, der LASK ab 24. September zwei. Die Entscheidung über den Aufstieg erfolgt in der Europa-League-Qualifikation ausschließlich in einer Partie.