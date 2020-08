Der positive Test des französischen Tennis-Profis Benoit Paire auf Covid-19 vor den am Montag beginnenden US Open hat auch Dominic Thiem überrascht, befinden sich die Spieler und Betreuer doch allesamt in einer Bubble. „Keine Ahnung, ist das Virus mit dem Bus gekommen, es ist wirklich komisch“, sagte der Niederösterreicher auf einer Pressekonferenz am Sonntagabend in New York.