Wetter in Kärnten: Die restliche Woche

Recht freundlich wird der Mittwoch. Regenschauer sind tagsüber zwar speziell in Oberkärnten möglich, bleiben aber nicht lang. Maximal 20 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind weht am Donnerstag, außerdem kann es vereinzelt regnen. Es sind bis zu 22 Grad möglich. Wärmer wird es am Freitag, an dem aus heutiger Sicht lange die Sonne scheinen wird.