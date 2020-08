Betrug beim Drogenkauf: Von einem Dealer (20) aus Klagenfurt wollte der 19-Jährige Cannabiskraut kaufen - in den drei Päckchen befand sich in Wahrheit aber Küchenrolle. Als der 19-Jährige den Betrug bemerkte und den Dealer darauf ansprach, zeigte dieser ihm eine Faustfeuerwaffe und drohte ihm so indirekt.