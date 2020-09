Nach der grünen Ex-Landesvize Astrid Rössler dürfte nun auch an der grünen Bundesministerin Leonore Gewessler der Bau der 380-kV-Freileitung haften bleiben. Wie berichtet, landete ein Brief der Ministerin zu Gunsten des Projekts im Akt des Verwaltungsgerichts, was den Gegnern sauer aufstößt. Sie orten politischen Einfluss.