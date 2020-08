Die Monsterfreunde haben sich für die Ferienzeit etwas ganz Besonderes ausgedacht: Sieben sommerliche Abenteuer für Familien mit den Monstern. Das erste Abenteuer führte eine Mama und ihre Kinder mit allen 7 Monstern zum Schutzhaus & Kängurufarm am Harzberg in Bad Vöslau. In den weiteren Abenteuern schickten die Monsterfreunde eine Familie in die Römerstadt Carnuntum, zum Familypark im Burgenland und zuletzt in Puchis Welt am Schneeberg.