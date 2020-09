Der Weg zum unternehmerischen Erfolg ist kein Lift, sondern eine Treppe - das gilt vor allem für einen der größten Holzstiegen-Produzenten Österreichs: Die Lieb Bau Unternehmensgruppe produziert am oststeirischen Standort in St. Ruprecht an der Raab rund 2000 Treppen pro Jahr. Nun wird in Millionenhöhe in die Qualitätsstufen investiert - auch zur Freude der großen Öl-Magnaten: Denn auf die steirischen Königstreppen fliegen sogar russische Oligarchen.