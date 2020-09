Im Konkreten geht es um die Nacht auf den 23. August zwischen 22 und 2 Uhr. Der Aufruf gilt jenen, die in und vor Lokalen in der Herrengasse in Wiener Neustadt unterwegs waren. „Vier Burgenländer, die positiv auf das Virus getestet wurden, könnten Gäste angesteckt haben. Zwei davon haben sich unabhängig von den beiden anderen dort aufgehalten“, heißt es. Im Zuge des Contact Tracings wurde auch ein positiver Fall aus Niederösterreich ermittelt. Ein Zusammenhang mit den Corona-Fällen in einem Fitnesscenter in Wiener Neustadt besteht laut Sanitätsbehörde nicht.