Und: Es gab auch vereinzelte Ausreißer nach oben: Der Weiherwirt in Leopoldskron machte im August ein leichtes Plus im Vergleich zu 2019. „Zu uns kamen so viele Festspielgäste wie jedes Jahr!“, sagt Chefin Tina Caliskan. Gründe? „Wir haben eine neue Terrasse. Gerade in Coronazeiten ein Faktor.“ Wie sieht es im Handel aus? Auch hier: kein Ansturm, aber ein leichter Festspieleffekt. „Die Gäste haben Tracht für den Jedermann gekauft. Es war aber kein Vergleich zu den Vorjahren. Dafür kamen mehr Österreicher“, so Liane Forstenlechner von Trachten Forstenlechner. Ähnliches Bild beim Juwelier Kruzik: „Wir haben den Festspieleffekt schon gemerkt. Die Kaufkraft und Kauflust der vergangenen Jahre hat aber gefehlt.“