Zumindest bis Dienstag bleibt die Kinder-Betreuungseinrichtung in der Stadt Salzburg geschlossen: Dann sollten die Test-Ergebnisse aller Pädagoginnen des Betriebs vorliegen. Ein Kleinkind wurde vergangene Woche positiv auf Corona getestet, nachdem es den Betrieb für eine Schnupperstunde besucht hatte. Aber: Laut Landessanitätsdirektion hat sich das Kind in der Familie und nicht in der Einrichtung angesteckt. Neben den Pädagoginnen wurden auch weitere 31 Kontaktpersonen des Kindes vorsorglich zum Corona-Test geschickt. Die Ergebnisse stehen noch aus.