Straßenrad-WM womöglich in französischen Vogesen

Die Straßenrad-WM findet in diesem Jahr womöglich in den französischen Vogesen mit dem berüchtigten Anstieg nach La Planche des Belles Filles statt. Der französische Radsport-Verband FFC reichte am Sonntag eine Bewerbung mit dem Departement Haute-Saone für die vakanten Titelkämpfe vom 20. bis 27. September ein. Am vorletzten Tag der Tour de France findet bereits das entscheidende Bergzeitfahren nach La Planche des Belles Filles statt, danach könnte es direkt mit der WM in der Region weitergehen.