Was alles auf uns zukommt: Vieles ist im neuen Schuljahr anders. Es dauert nicht mehr lange, bis es wieder losgeht mit der Schule. Nicht nur Corona hat das Bildungssystem auf den Kopf gestellt, für das kommende Unterrichtsjahr wurde so einiges organisatorisch umgekrempelt. So gibt es in vielen Bereichen neue Lehrpläne. Weiters stehen zum Beispiel erstmals Herbstferien auf dem Programm.