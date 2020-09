„Ich wollte mir das einfach nicht gefallen lassen“, sagt Gernot Rathmair vom Buffet „Renate & Gernot“ im Linzer Stadtteil Neue Heimat, das er mit seiner Lebensgefährtin betreibt. Ein Räuber hatte am Sonntag gegen 1.05 Uhr früh mit einem Messer bewaffnet das Lokal betreten. Er sagte zu Rathmair, „Kassa her“, richtete sein Messer in Richtung des Wirts. Der 56-Jährige, der gerade mit der Abrechnung beschäftigt war, ging in die Küche und holte sich ebenfalls ein Messer. Als der Täter dies sah, ergriff er ohne Beute die Flucht.