Nachdem der Frauenmörder von Neustift, Otto L. (60), sich in der Zelle in Linz erhängt hatte, versuchte nun der Messerstecher von Wels, sich ebenfalls der irdischen Gerechtigkeit zu entziehen. Der 21-Jährige, der am 17. August seine „Ex“ (19) niedergestochen hatte, trank in der U-Haft in Wels zwei Liter Spülmittel und Bodenreiniger.