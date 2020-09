Wie berichtet, wurde dabei in Burgauberg-Neudauberg ein Kleinbus von einer umstürzenden Eiche getroffen – drei Menschen starben. Aber auch der Bezirk Oberwart war stark betroffen. Hier wurden ebenfalls Bäume entwurzelt und stürzten um. In zahlreichen Gemeinden verwandelten sich Bäche in reißende Flüsse. Straßen und Keller wurden überflutet.