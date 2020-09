In Tirol im Mittelpunkt stand Robert Goldenits aus Tadten. Unter dem Motto „Mephisto Vertikale in 15 Akten“ ließ er im Restaurant Lichtblick in Innsbruck 15 Jahrgänge ab 1999 seines Weines Mephisto aus der Magnum-Flasche verkosten. Der begehrte Tropfen ist im Handel nicht mehr zu haben. Die vinophile Uraufführung für geladene Gäste begeisterte. „Der exklusive Event war eine Besonderheit. Noch nie habe ich aus meinem Privatbesitz so viele Jahrgänge meines Erfolgsweines, einer Cuvée aus Syrah, Merlot und Cabernet Sauvignon, an einem Abend kredenzt. Ich habe nur noch einige Magnum-Flaschen im Weinkeller“, verriet Goldenits senior.