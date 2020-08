„Wir befinden uns nicht in einer Krise! Wir sind frustriert und enttäuscht, aber in einer Krise befinden wir uns nicht. Jetzt geht es darum, den Frust in Entschlossenheit umzuwandeln. Es ist eine schwierige Zeit“, so Binotto. Freilich: Pilot Sebastian Vettel hat wenig Hoffnung auf Besserung. „Es gibt ein paar Ansätze, es ist aber klar, dass sich da in den nächsten Wochen nichts dramatisch ändern wird“, gab der ernüchterte deutsche Ex-Weltmeister zu Protokoll.