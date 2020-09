Pflegende Angehörige leisten jeden Tag einen unbezahlbaren Beitrag im Sozial- und Gesundheitswesen. Unter größtem Zeitdruck schaffen sie es, ihre Arbeit, die Pflege, den Haushalt und die Familie unter einen Hut zu bringen. FP-Seniorensprecher Erich Königsberger will, dass hier deutlichere Wertschätzung gezeigt wird, und fordert für heuer und 2021 eine Sonderzahlung für alle pflegenden Angehörigen in Niederösterreich in der Höhe von 450 Euro.