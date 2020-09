Zwei Heizwerke, bis vor kurzem im Besitz der ominösen Jöru GmbH – der Name „Jöru“ ist eine Zusammensetzung der Vornamen seiner Gründer, von Bürgermeister Rudolf Friewald und dessen langjährigem Freund und einem ehemaligen Gemeinderatskollegen – dampfen gemütlich vor sich hin und bergen laut Nachbarn und Aufdecker-Plattform „Addendum“ eine kuriose Vertragskonstruktion. In einem Recherche-Bericht heißt es nun: „Ein Ergebnis war, dass viele Bewohner des Wohnparks beim Grundstückserwerb vertraglich dazu verpflichtet wurden, sich an das bestehende Fernwärmenetz der Gemeinde Michelhausen anzuschließen. Möglich war das, weil die KommReal Michelhausen GmbH, die Liegenschaftsgesellschaft der Gemeinde Michelhausen, die meisten Grundstücke des Wohnparks in den vergangenen 15 Jahren gekauft und weiterverkauft hat. 118 Grundstücke zählt der Wohnpark heute. Bei mehr als der Hälfte liegen Grundstückskaufverträge vor, in denen die KommReal Michelhausen GmbH Käufer vertraglich dazu verpflichtet, sich an das Fernwärmenetz der Gemeinde Michelhausen anzuschließen.“ In beiden Fällen ist übrigens auch Bürgermeister Friewald, mittlerweile schon der „Heizwerk-Baron“ genannt, involviert.