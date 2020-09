„Steirer fürchten sich vor dem Arzt“: So titelte die „Krone“ Ende Juni - und thematisierte den Rückgang an Patienten in den steirischen Ordinationen während der Coronazeit. Nun liegt uns eine brandaktuelle, repräsentative Umfrage der Ärztekammer vor, welche die Situation der Ärzte hierzulande im Krisenjahr 2020 im Detail unter die Lupe nimmt.