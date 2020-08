Auf dem Rückweg nach Italien festgenommen

Der Mann wurde „Europe 1“ zufolge am Ende seines Heimaturlaubs auf dem Rückweg nach Italien festgenommen und sitzt nun in Paris in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen seien von einem Hinweis ihres Ministeriums an die Staatsanwaltschaft ausgegangen, betonte die Verteidigungsministerin Parly im Radio. Laut Justizkreisen kam der Hinweis am 22. Juli, woraufhin die Staatsanwaltschaft am 29. Juli ein offizielles Ermittlungsverfahren wegen Geheimnisverrats einleitete. „Wir haben alle notwendigen Schutzmaßnahmen getroffen“, sagte Parly weiter. „Jetzt muss die Justiz ihre Arbeit unter Wahrung des Ermittlungsgeheimnisses machen“. Ihr Ministerium sicherte der Justiz „ihre vollste Kooperation“ zu.