„Ich bin da schon so oft vorbei gegangen und wollte immer schon nach oben“, sagt Stefanie Millinger. Die Salzburger Vorzeige-Athletin - sie ist einer der weltbesten Handstandakrobatinnen - erfüllte sich am Wochenende einen persönlichen Traum. Sie erklomm die Statue am Mozartplatz und begann am Kopf des berühmten Komponisten zu turnen. „Das war eine spontane Aktion, ein Straßenkünstler hat dazu musiziert“, sagt Millinger. Die Aktion lockte binnen weniger Augenblicke viele Besucher an. Aber: „Ich bin dann gleich wieder runter, mir war es wichtig ja nichts zu beschädigen.“