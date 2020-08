Mittwoch: An der Alpennordseite gibt es Restwolken, im Alpenvorland sowie in Tälern und Becken etwas Nebel. Überall sonst startet der Tag oft sonnig, ehe sich schon am Vormittag wieder mehr Quellwolken ausbreiten. Mit diesen steigt die Schauerneigung dann wieder an - mit Schwerpunkt im Bergland im Westen und Südwesten. Im Osten bläst mäßiger Nordwestwind, sonst ist es eher windschwach. Frühtemperaturen: fünf bis 13 Grad, Tageshöchsttemperaturen zwischen 17 und 23 Grad Celsius.