Die aggressiv ausufernden Demonstrationen gegen die Corona-Politik in Deutschland sorgen nun für scharfe Kritik aus der Politik. Während sich die knapp 40.000 Demonstranten am Samstag weitgehend friedlich verhielten, nutzten Extremisten die Gelegenheit, um auf die Treppe des Reichstagsgebäudes in Berlin vorzudringen. Neben dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier verurteilten Vertreter fast aller Parteien neben der Gewalt auch die Verwendung von Nazisymbolen. Auch am Sonntag versammelten sich zahlreiche Gegner der Corona-Maßnahmen in Berlin, eine Ansammlung an der Siegessäule wurde aufgelöst.