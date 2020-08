Wegen eines möglicherweise in dem Flüsschen Unstrut schwimmenden Krokodils ist im Burgenlandkreis im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt ein Badeverbot erlassen worden, so der Landrat des Burgenlandkreises, Götz Ulrich, in Naumburg mit. Demnach dürfe niemand zwischen der Landesgrenze zu Thüringen bei Wendelstein und der Einmündung in die Saale am Blütengrund bei Naumburg in den Fluss gehen.