Leblos in Fahrerkabine

Sofort wurde eine Suchaktion im Bereich des Hofes gestartet. Schließlich war es die eigene Tochter, die den abgestürzten Mähtrac etwa 150 Meter unterhalb der Straße am Ende einer steilen Wiese gesichtet hatte. Das Gefährt hatte sich bei einem Baumstamm verfangen. „Die Suchmannschaft konnte den 76-Jährigen schließlich leblos in der Fahrerkabine auffinden“, so die Ermittler.