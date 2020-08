Der 74-Jährige war mit dem Kleinbus laut Polizei am Samstag gegen 17 Uhr in Neudauberg auf einer Gemeindestraße in Richtung Burgauberg während eines Unwetters unterwegs gewesen, als es zu dem folgenschweren Unglück kam: Die schwere Eiche mit rund 70 Zentimeter Stammdurchmesser, die etwa sechs Meter neben der Fahrbahn gestanden war, stürzte plötzlich auf die Straße - ausgerechnet in dem Moment, als der Kleinbus vorbeifuhr.