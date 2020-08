Von starken Stürmen am stärksten betroffen sind aktuell das Rosental und Eisenkappel. In Osttirol und Kärnten kann man bis Sonntagabend mit kräftigen Gewittern rechnen. Stürmische Böen sind nicht ausgeschlossen, auf den Bergen sind schwere Sturmböen einzuplanen! In ganz Kärnten ist mit starken Unwettern zu rechnen. Hagel bleibt nicht aus.