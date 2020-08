Absolut. Am Schluss ist es immer beinhart, die Schmerzen gehören aber einfach dazu, die kannst du nicht verdrängen. Mit Schmerzen musst du als Triathlet leben. Bei Rennen, die nicht so gut laufen, stellt man sich dann schon mal die Frage, wofür man sich die ganze Quälerei antut. Wenn du aber solche Momente erlebst, wie ich zuletzt bei meinem Europacupsieg in Polen, entschädigen sie dich für alles, was du bis dahin durchgemacht hat.