„Blitzeinschlag in Wohnhaus in Tamsweg“, vermeldete die Landeswarnzentrale am Samstag um 21:27 Uhr. Der Blitz schlug über die Satellitenschüssel in den Dachstuhl der Zweiparteienwohnanlage im Ortsteil Wölting ein. Die Folge war ein Glimmbrand. „Es hat den Ofen zerrissen, auch die Fernseher im Haus sind aus den Halterungen gefallen. Die Betroffenen sind mit einem Schrecken davon gekommen“, schildert Ortsfeuerwehrkommandant Patrick Bacher. Laut der Freiwilligen Feuerwehr Tamsweg waren zum Zeitpunkt des Einschlages vier Personen im Haus „Es waren zwei Eltern und zwei Kinder“, erklärt Bacher. Gegen 22:25 Uhr am Samstag konnten die 60 Floriani-Jünger den Einsatz abschließen und die Löscharbeiten beenden. Die betroffene Familie blieb unverletzt.