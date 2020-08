Die Lenkerin hielt vorschriftsmäßig an der Eisenbahnkreuzung an und fuhr dann in die Kreuzung ein. Dabei dürfte die 68-Jährige jedoch einen herannahenden Triebwagen übersehen haben. Der Lokführer gab sofort ein Warnsignal ab und leitete eine Notbremsung ein, konnte eine Kollision zwischen dem Triebwagen und dem Heck des Pkws aber nicht mehr verhindern. Die Frau aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld erlitt leichte Verletzungen und wurde ins LKH Hartberg eingeliefert.