Bereits am Samstagabend überschritten die Messstellen an der Krimmler Ache im Pinzgau und des Obersulzbaches im Pongau die Meldegrenze, in Mittersill wurde bereits die Alarmstufe 1 ausgegeben. Auch im Gasteinertal erreichte die Salzach einen Pegel 72 Zentimeteter oberhalb der Meldegrenze. „Die Feuerwehren in den betroffenen Gebieten sind jedoch in Alarmbereitschaft“, wie Thomas Lindner vom Landesfeuerwehrverband mitteilte. Noch in der Nacht auf Sonntag errichteten die Feuerwehren in St. Johann und Großarl einen Hochwasserschutz im Ortsgebiet. Die B 163 Wagrainer zwischen St. Johann und Wagrain musste wegen eines drohenden Murenabganges gesperrt werden. Im Gasteinertal standen die Floriani-Jünger kurz vor Mitternacht ebenfalls bereits im Einsatz.