Spätestens nach diesem Spiel ist klar: Der FC Pinzgau befindet sich bereits früh in einer Krise. Nur sieben von fünfzehn möglichen Punkten sind definitiv zu wenig für die Truppe von Coach Christian Ziege. Dabei lief es im Heimspiel gegen Bischofshofen lange Zeit nach Wünsch, führte man schon mit 2:0 und hatte das Spiel im Griff. In einer Regenschlacht kamen die Gäste durch einen Elfmeter zum Anschluss. Nur kurze Zeit später traf Ex-Austrianer Nico Mayer per Traumtor zum Ausgleich. Weil die Gastgeber in der Nachspielzeit einen Hochkaräter liegen ließen, musste man sich mit einem Remis begnügen.