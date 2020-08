Am Montag sperren 28 Tiroler Schulen ihre Türen auf - zwei Wochen vor allen anderen. In diesen Schulen wird die wegen der Corona-Pandemie vom Bund eingeführte „Sommerschule“ abgehalten. In Tirol wurden besonders viele Kinder angemeldet. Die Eltern wünschen sich eine Fortsetzung und eine Ausweitung.