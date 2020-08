Herr Graf gedenkt, nicht zu erscheinen. Der Milliardär und Gründer des Glücksspielgiganten Novomatic und einer der gefragtesten Leute im Untersuchungsausschuss rund um Ibiza und die Folgen (Ex-FPÖ-Chef Strache: „Novomatic zahlt alle“), sieht sich aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, als Auskunftsperson in der Hofburg anzutanzen. Schon vor dem Sommer nicht und nun, am 9. September, der nächsten Einladung, ebenso wenig. Das lässt Johann Graf über seinen Anwalt Christoph Schrank der „Krone“ mitteilen.