Bundesligist WSG Tirol gewann gegen den Regionalliga-Mitte-Klub USV St. Anna am Aigen nach 0:1-Rückstand dank drei Treffern in der zweiten Halbzeit noch relativ klar mit 3:1. Für die Tore im Gernot Langes Stadion in Wattens sorgten Zlatko Dedic (52.), Nemanja Celic (59.) und Neuzugang Tobias Anselm (86.). Für die Steirer war der Führungstreffer von Alexander Thurner-Seebacher (30.) am Ende zu wenig.