War schon vor Corona ein strikter Sparkurs im Land geplant - gekürzt werden sollte in allen Ressorts -, so erfordert der Lockdown nun noch härtere Maßnahmen. Nach „Krone“-Infos werden wohl auch die mehr als 7000 Landesbediensteten - aus Solidarität den sich in Kurzarbeit befindlichen oder arbeitslos gewordenen Steirern gegenüber - ihr Scherflein zur finanziellen Bewältigung der Krise beitragen müssen. Angedacht ist eine Nulllohnrunde 2021!