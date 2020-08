Das Südburgenland galt am Samstagnachmittag als Hotspot für eine Unwetterfront - ausgelöst durch das stationäre Tief Lynn - die in Vorarlberg, Teilen Tirols und Niederösterreich mit Starkregen für unzählige Einsätze von Feuerwehren sorgte. Laut ersten Informationen wurden in Burgauberg-Neudauberg, das an der Landesgrenze zur Steiermark liegt, vier weitere Personen nach dem Unfall verletzt ins Krankenhaus nach Oberwart gebracht.