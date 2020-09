Gebote nur online oder per Telefon

Immerhin schafften es Gooding & Company, RM Sotheby’s und Bonhams seit Beginn der Viren-Katastrophe dennoch Sammlerstücke im Gesamtwert von 70 Millionen Dollar unter die Leute zu bringen. Am ersten September-Wochenende könnte freilich mehr als nur eine Handvoll Dollar diese Bilanz weiter aufhübschen. Die von Gooding & Company ursprünglich im Frühjahr geplante Versteigerung der Autosammlung „Passion of a lifetime“ (Leidenschaft eines Lebens) des belgischen Investors Hubert Fabri soll am 5. September anlässlich des Concours d‘Elégance auf dem Gelände des britischen Hampton Court Palace nachgeholt werden, der einstigen Behausung des sechsmal verheirateten König Heinrich VIII. und der Tudor-Dynastie. Doch auch im Schloss im äußersten Südwesten Londons am linken Ufer der Themse werden sich keine finanzkräftigen Interessenten einfinden. Das Bieten für die nur 16 Angebote geschieht ausschließlich online oder per Telefon.