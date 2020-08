Österreich war am Anfang Vorreiter bei der Bekämpfung von Corona, nun steigen die Zahlen und wir stehen sogar schlechter da als Deutschland. Was ist da passiert?

Ich habe vor vielen Monaten schon gesagt, dass die Pandemie Wellenbewegungen mit sich bringen wird. Wie bei einer Ziehharmonika: Je strenger die Maßnahmen, desto weniger Infizierte und je weniger Infizierte, desto mehr Möglichkeiten, die Maßnahmen wieder zu lockern. Wenn Sie ein ganzes Jahr über in einem kompletten Lockdown verharren, dann ist es auch möglich, die Ansteckungszahl auf Null zu bringen, aber die wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen wären enorm. Insofern müssen wir immer bestmöglich agieren. So viel Freiheit wie möglich, so viel Einschränkung wie notwendig. Und wenn jetzt die Zahlen weiter steigen, werden wir bei den Maßnahmen nachschärfen müssen. Das ist in allen Ländern dieser Welt ein ständiger Prozess und es stellt sich bei allen dar wie eine Wellenbewegung.