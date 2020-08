Aufsehen erregte früher oft eine Fata Morgana. Laut Chronik erblickten Seeuferbewohner an manch sonnigen windstillen Tagen hoch in der Luft das verkehrte Spiegelbild einer gegenüberliegenden Gemeinde - so, als ob der Ort von Wasser umgeben wäre. „Die Podersdorfer sahen etwa die Purbacher oder Weidener Kirche mit umgekehrter Turmspitze, gleichsam in der Luft schwebend“, so die Schilderung. Bleibt zu hoffen, dass auch das Bild vom ausgetrockneten Neusiedler See künftig nur eine Fata Morgana ist.