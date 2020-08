Das neueste Projekt ist die „nachhaltige“ Sanierung des 40 Jahre alten Hallenbades. „Anderes als in anderen Gemeinden wird das Bad nicht zugesperrt. Wir investieren stattdessen 1,35 Millionen in den Erhalt dieses wichtigen Standortes“, erklärt Bürgermeister Thomas Steiner. Bis September 2021 sollen die ersten Arbeiten abgeschlossen sein. Denn es ist geplant, in den nächsten Jahren auch die Außenanlagen sowie die Gebäudefront umfassend zu sanieren.