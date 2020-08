Nach der Entlassung von RUSADA-Chef Juri Ganus will das russische Sportministerium, dass die Anti-Doping-Agentur des Landes weiter unabhängig arbeitet. Nach dem Beschluss der RUSADA-Generalversammlung sei er zuversichtlich, dass die Agentur ihren unabhängigen Status behalte und weiter effektiv arbeite, sagte Sportminister Oleg Matyzin am Samstag der Staatsagentur Tass zufolge in Moskau.