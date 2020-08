Probleme auch in zwei Mühlviertler Gemeinden

Ohne Trinkwasser müssen derzeit auch die 750 Einwohner der Gemeinde Oberkappel (Bezirk Rohrbach) auskommen. Bei einer stichprobenartigen Untersuchung wurde eine Belastung durch coliforme Bakterien festgestellt. Entwarnung gab es zuletzt in Hellmonsödt (Bezirk Urfahr-Umgebung). Dort sorgten Insekten, vermutlich Ohrwürmer, in der Leitung für Probleme.