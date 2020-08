6000 Kilometer in acht Tagen

Der 46-Jährige legte innerhalb von acht Tagen eine Fahrtstrecke von fast 6000 Kilometer zurück. Davon war bei über 1.000 Kilometer keine Fahrerkarte gesteckt. Der übermüdete Lkw-Lenker überschritt zudem am Vortag die Ruhezeiten, weshalb an Ort und Stelle die Weiterfahrt untersagt wurde. Der Lenker wird der Bezirkshauptmannschaft Schärding angezeigt.