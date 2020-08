Als Bildungskarenz Plus werden bis zum Jahresende Fortbildungen von Arbeitnehmern mit bis zu 3000 Euro gefördert. Ziel ist es, dass trotz der Viruskrise möglichst viele Arbeitsplätze erhalten werden. „Von dieser Weiterbildungsmöglichkeit profitieren sowohl die Mitarbeiter als auch die Betriebe, denn damit wird die berufliche Qualifikation erhöht“, sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Insgesamt stehen 500.000 Euro vom Land bereit. Das System ist einfach: Anstatt einen Mitarbeiter zu kündigen, geht dieser in die Weiterbildung. Dafür bekommt er ein Entgelt in Höhe des Arbeitslosengeldes und kann nach der Fortbildung im Betrieb weiter arbeiten.