Den gesamten Sommer über wurde an dem Plan für den Start in das neue Schuljahr getüftelt - jetzt herrscht Klarheit! Neben Gratis-PCR-Tests, welche die Lehrer noch vor dem Start in Anspruch neben können, soll der Schulbetrieb selbst mit der Corona-Ampel geregelt werden. Je nach Farbe soll etwa die Maskenpflicht eingeführt oder der Unterricht ganz auf Distance-Learning umgestellt werden.