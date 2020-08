In Eugendorf stoppte die Polizei einen 27-jährigen Motorradlenker, auf dessen Zweirad ein Zubehörschalldämpfer montiert war. Die Lärmmessung ergab einen Wert von 102 dB statt der erlaubten 93 dB. Insgesamt stellten die Techniker der Landesprüfstelle bei der technischen Überprüfung 20 schwere Mängel an den Fahrzeugen fest. Wegen Gefahr in Verzug mussten bei einem Fahrzeug die Kennzeichen abgenommen werden.