In der Zwischenzeit geht die APG in die Offensive und rechtfertigt die Wichtigkeit des Projekts mit einem drohenden Blackout der Stromversorgung, falls die Leitung nicht gebaut wird. „Genauso hat man früher in Zwentendorf beim geplanten Bau des Atomkraftwerks argumentiert und in der Hainburger Au“, erklärt Köck, der selber bei den Protesten im Dezember 1984 in der Au – es sollte ein großes Wasserkraftwerk entstehen – vor Ort war, die auch die Geburtsstunde der Grünen darstellten.