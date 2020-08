Das Wasser glasklar, die Umgebung nicht minder erhellend: Umringt von Ressen, Hundskogel und Backenstein zieht der Grundl-see als größter steirischer See alljährlich Tausende Besucher aus dem In- und Ausland an. Sechs frei und kostenlos zugängliche Naturbadeplätze stellen hier die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) als Eigentümer dieses einzigartigen Naturjuwels zur Verfügung. „Wir betreiben hier auch eine eigene Fischerei. Nach jahrhundertealter Tradition wird etwa der typische Ausseer Seesaibling gefischt und in der Region beziehungsweise an die gehobene Gastronomie verkauft“, weiß Sprecherin Andrea Kaltenegger.